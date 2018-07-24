Итальянца лишили прав за вождение коня в нетрезвом виде
24 июля 2018 07:11 104
В Италии в городе Ивреа мужчина в состоянии алкогольного опьянения катался на лошади по улицам города. Об этом пишет Sentinella del Canavese, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
45-летний итальянец ночью зигзагом перемещался по улицам. Местные жители вызвали полицию. К моменту прибытия патруля на место событий ездок не удержался в седле и упал с коня. Как выяснилось позже, будучи пьяным он плохо закрепил седло и не справился с управлением.
Вместе с "пассажиром" с коня упала сбруя. Тот не сбежал, а остался стоять рядм с хозяином. Патрульные увезли их в полицейский участок.
Пьяного итальянца доставили в отделение, где тест подтвердил наличие алкоголя у него в крови. Мужчину лишили водительских прав.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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