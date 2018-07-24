Итальянца лишили прав за вождение коня в нетрезвом виде

В Италии в городе Ивреа мужчина в состоянии алкогольного опьянения катался на лошади по улицам города. Об этом пишет Sentinella del Canavese, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

45-летний итальянец ночью зигзагом перемещался по улицам. Местные жители вызвали полицию. К моменту прибытия патруля на место событий ездок не удержался в седле и упал с коня. Как выяснилось позже, будучи пьяным он плохо закрепил седло и не справился с управлением.

Вместе с "пассажиром" с коня упала сбруя. Тот не сбежал, а остался стоять рядм с хозяином. Патрульные увезли их в полицейский участок.

Пьяного итальянца доставили в отделение, где тест подтвердил наличие алкоголя у него в крови. Мужчину лишили водительских прав.