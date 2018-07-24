Сильные лесные пожары в Греции: 24 погибших, 156 пострадавших - ОБНОВЛЕНО - ФОТО - ВИДЕО

09:00

Количество пострадавших в результате пожаров в Греции, унесших жизни 24 человек, возросло до 156, среди них 16 детей, в критическом состоянии находятся 11 человек. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Греческое общественное телевидение ERT назвало случившееся национальной трагедией. Ситуация вышла из-под контроля, в Аттике объявлено чрезвычайное положение. В понедельник вспыхнуло несколько крупных пожаров. Сгорели десятки домов. Наиболее сложная ситуация в районе Кинета на западе Аттики, где с огнём борются сотни пожарных, самолеты и вертолёты пожарной авиации, закрыта национальная автотрасса Афины-Коринф. Сильные пожары и на востоке столичного региона в районе Каллитехнуполи, Дау Пентелис, Нео Вутза, Мати, Рафина, где эвакуированы дети из летних лагерей. Для эвакуации людей из прибрежных районов задействованы корабли военно-морских сил Греции. Они вывезли более 760 человек.

--------

07:20

Число погибших в результате сильных пожаров, вспыхнувших неподалеку от Афин, возросло до 20, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя правительства Греции Димитриса Цанакопулоса, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о двух погибших и 25 пострадавших.

Цанакопулос также сообщил, что 69 человек были госпитализированы, многие из них в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что пожар перекинулся на прибрежные поселения между Афинами и Коринфом. В тушении задействованы десятки пожарных, три пожарных самолета и два вертолета, но сильный ветер мешает им взять огонь под контроль. Власти Греции ввели режим чрезвычайного положения в районах, расположенных к северо-востоку и западу от Афин.

Летом лесные пожары часто случаются в Греции. В 2017 году в ряде регионов страны из-за пожаров был введен режим чрезвычайной ситуации.

В 2007 году по всей Греции также полыхали пожары. Многие обозреватели уверены, что их причиной были поджоги с целью дестабилизировать ситуацию в стране и отстранить от власти бывшего премьер-министра Костаса Караманлиса.