В Австралии нашли самую неудачливую коалу - ФОТО

В Австралии любопытная коала просунула голову в забор подстанции и застряла, но, как говорят специалисты, это далеко не первое происшествие, в которое попадало животное, сообщает Inside Edition, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

При осмотре коалы, вызволенной из западни, на ее ухе ветеринары обнаружили специальную бирку, которая означает, что животное уже спасали: лечили от удара машины и после того, как нашли едва живой в лесу.

Возможность увидеть коал и сфотографироваться с ними привлекает тысячи туристов в Австралию.