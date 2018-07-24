Президент бойцовского чемпионата отпраздновал день рождения сына на $1 млн
24 июля 2018 08:06 229
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэна Уайт потратил солидную сумму на празднование дня рождения сына Эйдана, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По информации MMAFighting, 16-летие отпрыска обошлось Уайту более чем в $1 млн. Президент UFC арендовал в Лас-Вегасе ночной клуб. В качестве приглашенных звезд в вечеринке выступали Migos, Everlast, DJ Carnage и A$AP Rocky. Также Эйдану вручили особый чемпионский пояс, стилизованный под тот, которым награждают чемпионов UFC. От отца Уайт-младший получил в подарок машину Land Rover Defender.
В этом году Эйдан Уайт успешно дебютировал в любительском боксе.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
23 Июл. 16:36 7 200
-
23 Июл. 09:37 3 705
-
23 Июл. 16:34 3 571
-
23 Июл. 17:28 3 414
-
23 Июл. 12:31 3 140