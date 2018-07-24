В Турции поддержали завершившего карьеру в сборной Германии Озила

В Федерации футбола Турции (TFF) выразили слова поддержки немецкому полузащитнику Месуту Озилу, который завершил международную карьеру из-за травли фанатов. Об этом сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Озил завершил выступления в составе сборной Германии, заявив о несправедливом отношении к себе со стороны болельщиком из-за расовых предрассудков.

"Выражаю полную поддержку Месуту Озилу и его семье, осуждаю угрозы и заявления, которые были направлены в адрес футболиста из-за его происхождения. В публичном и непубличном пространстве каждый игрок должен быть защищен от унижения, дискриминации и ненависти", - приводит слова президента организации Йылдырыма Демиререна пресс-служба TFF.

По происхождению 29-летний хавбек является турком.