Израиль отверг предложение России по Сирии
24 июля 2018 08:20 364
Израильская сторона не приняла предложение России о создании на юге сирийской территории зоны без иранских военных. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на знакомый с ситуацией источник в Израиле, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как уточняется, российская делегация, которую возглавляет глава МИД России Сергей Лавров, предложила израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху создать в 100 км от линии перемирия на Голанских высотах зону, куда бы не стали входить военные Ирана, воюющие на стороне сирийского президента Башада Асада.
По словам источника, в Израиле отклонили это предложение, а Нетаньяху подчеркнул, что израильская сторона не допустит укрепления позиций Ирана даже в 100 км от контролируемой Израилем территории.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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