В Пекине объявили повышенный уровень опасности из-за дождей

Повышенный оранжевый уровень опасности объявлен в Пекине во вторник в связи с продолжающимися несколько дней проливными дождями, которые могут привести к наводнениям, оползням и обрушениям горных пород, говорится в заявлении метеорологического бюро китайской столицы, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ухудшение погоды в Пекине, по сведениям метеорологов, напрямую связано с обрушившимся в воскресенье на Шанхай и провинции Чжэцзян и Цзянсу тайфуном "Ампил". Тайфун в понедельник продолжил свое перемещение в северо-западном направлении вглубь материка, что в значительной степени отразилось на погоде в северных районах страны, включая Пекин, Тяньцзинь и провинцию Хэбэй.

Власти города рекомендуют жителям быть внимательными и крайне осторожными, а в случае необходимости немедленно обращаться за помощью.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook