В Ереване снова стреляют, есть раненый

Выстрелы прозвучали в одном из спальных районов Еревана, на улице Хахах Дон, сообщает сайт криминальной хроники shamshyan.com, передает Day.Az.

В результате инцидента, который произошел накануне вечером, один гражданин получил ранение.

"Мужчина с огнестрельным ранением был доставлен в медицинский центр "Эребуни" в 23:30", - говорится в сообщении.