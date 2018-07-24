В Ереване снова стреляют, есть раненый
24 июля 2018 12:18 169
Выстрелы прозвучали в одном из спальных районов Еревана, на улице Хахах Дон, сообщает сайт криминальной хроники shamshyan.com, передает Day.Az.
В результате инцидента, который произошел накануне вечером, один гражданин получил ранение.
"Мужчина с огнестрельным ранением был доставлен в медицинский центр "Эребуни" в 23:30", - говорится в сообщении.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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