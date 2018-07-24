Мужчина придумал необычный подарок бездомному, вернувшему его собаку

Кинорежиссер Рик Дардж потерял своего рэт-терьера Майю. Он очень переживал за девятимесячного щенка. Но спустя пару дней ему позвонил бездомный, сказав, что собака найдена, сообщает Inside Edition.

Как передает Day.Az со ссылкой на moya-planeta.ru, бродяга по имени Джеймс, которого на улицах прозвали Пес за любовь к собакам, получил щенка от другого бездомного, который его и нашел.

Сняв ошейник с Майи, Джеймс увидел номер телефона и позвонил владельцу. Рик Дардж хотел вручить в благодарность $200, но мужчина отказывался от денег. Все-таки удалось его уговорить, и он заплакал.

Рик же решил преподнести бродяге еще один сюрприз: стал собирать на фандрайзинговом сайте деньги, чтоб помочь бедняку. Из $10 000 собрано уже $6000.

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