Израильская армия сбила сирийский самолет

24 июля 2018 15:44

Израильские военные выпустили две зенитные ракеты по самолету "Сухой", зашедшему в воздушное пространство страны из Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на армейскую пресс-службу, передает Day.Az.

"Самолет углубился в воздушное пространство Израиля на 2 километра и был перехвачен", - сказано в пресс-релизе.

Самолет принадлежал ВВС Сирии, отметили в пресс-службе.

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