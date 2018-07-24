В Индонезии родился мальчик с двумя лицами и мозгами, но одной головой. Об этом сообщает газета Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По мнению врачей, наблюдаемый у ребенка дефект возник из-за проблемы при разделении плодного яйца в утробе матери. Лечение, скорее всего, потребует рискованной операции по удалению одного из мозгов и лица, а также части черепа.

Родители теперь отчаянно хотят помочь спасти жизнь своего сына после того, как местные врачи сообщили, что не могут прооперировать ребенка, так как не имеют необходимого оборудования. У родителей нет средств на проведение операции, однако они намерены продолжать добиваться лечения. Врачи считают, что новорожденный Гиланга Адика вряд ли проживет долго.

Отмечается, что ребенок также не может находиться на грудном вскармливании.

Как рассказала мать новорожденного Эрниласари, во время беременности она не чувствовала чего-либо странного. Между тем, местные врачи не заметили каких-либо проблем, несмотря на три ультразвуковых исследования.

По словам матери, доктор только сказал, что голова ребенка увеличена, а сам ребенок в утробе находится в положении головой вперед.

Считается, что у ребенка один из самых редких врожденных дефектов, называемый дипрозоп. Отмечается, что большинство таких детей не выживает после рождения.

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