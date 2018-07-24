В Подмосковье разбился самолет - ФОТО

24 июля 2018 18:56

Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ публикует первое фото с места падения легкомоторного самолета в Московской области. 

Авиакатастрофа произошла у поселка Дракино Серпуховского района. 

По некоторым данным, упал самолет Zlin 326. Погибли два человека: Виктор Бирюков и Игорь Турик.

Турик был прославленным пилотом: он побеждал в многочисленных соревнованиях по аэробатике, в частности, он чемпион мира на самолетах Як-52 в командных соревнованиях, бронзовый призер в многоборье.

Устанавливаются обстоятельства катастрофы.

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