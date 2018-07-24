В Подмосковье разбился самолет - ФОТО
24 июля 2018 18:56 239
Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ публикует первое фото с места падения легкомоторного самолета в Московской области.
Авиакатастрофа произошла у поселка Дракино Серпуховского района.
По некоторым данным, упал самолет Zlin 326. Погибли два человека: Виктор Бирюков и Игорь Турик.
Турик был прославленным пилотом: он побеждал в многочисленных соревнованиях по аэробатике, в частности, он чемпион мира на самолетах Як-52 в командных соревнованиях, бронзовый призер в многоборье.
Устанавливаются обстоятельства катастрофы.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!