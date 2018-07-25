Геймер прошёл все части Fallout за полтора часа
Геймер под псевдонимом tomatoanus опубликовал видео на YouTube, в котором показал, как прошёл все части Fallout. На это у него ушло 1:29:47 без учёта экранов загрузки и переключения между играми, передает Day.Az со ссылкой на Лайф.
В прохождении геймер опирался на категорию Any% - это значит, что можно устанавливать лёгкую сложность, а также использовать различные баги. Антологию tomatoanus проходил на ПК без каких-либо модификаций.
Геймер использовал баги, которые "ломают" анимацию персонажей, позволяя им быстрее перемещаться. Также он выбрал итальянский язык в Fallout: New Vegas - первоначальный диалог с доком Митчеллом не проматывается, поэтому tomatoanus выбрал язык с самой короткой анимацией диалогов.
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