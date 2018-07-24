В Египте закрыли пляж, на котором за неделю утонули более 20 человек

Губернатор Александрии на Средиземном море в Египте распорядился закрыть один из городских пляжей, на котором за неделю утонули более 20 местных жителей. Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, пишет египетская газета "Масрави".

Сообщается, что опасный Пальмовый пляж расположен в александрийском районе аль-Агми. Местные жители прозвали этот участок побережья "берегом смерти" из-за частных несчастных случаев: купающиеся тонут из-за сложных и сильных течений в этом районе. Только за одну неделю здесь утонул 21 человек.

Губернатор Александрии запретил местным жителям и приезжающим пользоваться пляжем, городским службам дано распоряжение полностью прекратить доступ посетителей на побережье.