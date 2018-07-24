В Лондоне хотят ограничить скорость

Власти Лондона установят более жесткое ограничение максимальной скорости для автомобилей на значительной части улиц в центре города и в населенных окраинах. Как говорится в опубликованной во вторник стратегии мэрии столицы, скорость движения планируется ограничить с нынешних 30 миль в час (48 километров в час) до 20 миль в час (32 километра в час). Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.



"Снижение скорости - один из наиболее важных вопросов, решение которого поможет нам сделать улицы безопаснее. Для пешехода вероятность получить смертельные травмы в пять раз выше при столкновении с автомобилем на скорости в 30 миль в час, нежели на скорости в 20 миль в час. Мы разработали норматив для транспортной сети Лондона, который определяет скорость в 20 миль в час как ограничение по умолчанию для автомобилей. Норматив будет действовать в зоне платного въезда в центр Лондона и в других районах города. Это означает, что почти треть наших основных дорог станут безопаснее", - приводятся в стратегии слова мэра Лондона Садика Хана.

Это решение стало одним из самых радикальных, принятых городскими властями в борьбе за безопасность на дорогах. Ранее ограничение в 20 миль в час вводилось администрациями отдельных районов.

Как ожидается, первыми улицами, на которых будет установлено новое ограничение скорости, станут набережные на северном берегу Темзы и прилегающие улицы. Затем, в период с 2019 по 2024 годы, ограничение скорости будет введено в других районах города, которые мэрии еще предстоит выбрать. В связи с изменениями городские власти проведут перекалибровку камер, с помощью которых наказываются нарушители скоростного режима, установят новые дорожные знаки и выведут на дороги полицейские патрули. Новый скоростной режим планируется ввести на столичных дорогах общей продолжительностью более 145 километров.

Мэр и столичное управление транспорта намерены к 2041 году снизить до нуля количество погибающих на дорогах людей, на 65% это число должно снизиться уже к 2022 году. По данным на 2016 год, на лондонских дорогах погибли 116 человек, 2,4 тысячи были ранены.