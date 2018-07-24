Береговая охрана США изъяла кокаина на 729 млн долларов

За прошедшие два месяца служащие американской береговой охраны изъяли у контрабандистов кокаина на сумму почти в три четверти миллиарда долларов. Как сообщили в ведомстве, наркоторговцы направлялись в США из стран Центральной и Южной Америки, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Ссылаясь на представителя охранного ведомства, издание Washington Examiner пишет, что за указанный срок было изъято 52,9 тыс. фунтов (около 24 тонн) кокаина, совокупная стоимость которого оценивается в 729 млн. долларов.

При этом 57 подозреваемых в контрабанде были взяты под стражу.

В докладе береговой службы приводится и рекордсмен - патрулируя в акватории Карибского моря, за одну смену катер Alert сумел изъять наркотиков суммой в 189 млн. долларов.

Команде другого катер, Steadfast, с конца июня по середину июля удалось изъять около 17 тыс. фунтов кокаина, лишив наркоторговцев примерно 234 млн. долларов.

Как считает командир судна Ален Бальмаседа, этим он и его сослуживцы не только помешали наркотикам попасть на американские улицы, но и нанесли серьезный удар по международным преступным организациям.

Напомним, что американский президент Дональд Трамп очень резко выступает против драгдиллеров в его стране, а прошедшей зимой даже выступил за смертную казнь за это преступление.