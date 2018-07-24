Латвийцы нашли в огороде неразорвавшуюся мину - ФОТО

Работник жительницы Малпилсской волости нашел в огороде неразорвавшийся снаряд времен Второй мировой войны. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает Sputnik Латвия.

"Утро. Мой муж поработал в конюшне, собирался уезжать. Тут наш работник - правая и левая рука - Каспарс, так, между прочим, спрашивает у Гунтара: "Слышь, что с этой бомбой делать будем?" - написала Ивете Дзерве в своем аккаунте Facebook.

Оказалось, что три недели назад в теплицах проводились работы, во время которых тракторист выкопал неразорвавшуюся мину.

"Мужики ее положили в сторону, чтобы не мешала и под ногами не валялась", - добавила женщина.

На место происшествия приехали саперы Национальных вооруженных сил (НВС) и увезли мину.

"Учитывая пожароопасный период и то, что снаряд на месте уничтожить было невозможно, он был увезен и обезврежен в безопасном месте. Если такую мину неудачно бросить или задеть ее детонатор, возможен взрыв. Без присутствия специалистов такой взрывоопасный предмет двигать не рекомендуется", - рассказала представитель министерства обороны Сандра Брале.

Специалисты НВС подтвердили, что найденный предмет был боеприпасом времен Второй мировой войны. Снаряд является кумулятивной артиллерийской миной с механизмом детонации Spitback. Мина предназначена для пробивания брони. Приблизительное количество взрывоопасного вещества в таком снаряде составляет 500 граммов.

По словам представителей НВС, мина, скорее всего, была запущена немецкой противотанковой пушкой Pak 40.