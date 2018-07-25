Океанологи обнаружили новый вид кораллов у берегов Ирландии
Океанологи в результате глубоководных исследований, проводившихся в 400 км от западного побережья Ирландии, обнаружили новый вид кораллов. Об этом сообщил национальный телеканал RTE, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Специалисты не исключают, что речь идет о виде, который относится к подклассу восьмилучевых кораллов. "Эти места - рай для глубоководных исследований", - приводит телеканал слова океанолога Керри Хоуэлла. Он также сообщил, что были обнаружены крупные колонии редких для этих мест морских губок. "Такой подводный риф из морских губок я встречаю в первый раз за 20 лет работы в северной Атлантике", - сказал он. Образцы губок и кораллов, поднятые на борт, доставлены в Голуэй. В местных лабораториях, по данным СМИ, определят возможность их использования в медицине, в частности, для создания новых видов антибиотиков.
"Для того, чтобы сохранять богатое биоразнообразие океана и рационально использовать его ресурсы, мы должны иметь ясное представление о донной флоре и фауне", - пояснил Хоуэлл. Ученый назвал находки крупных колоний кораллов и губок "чрезвычайно важными". Пор его словам, обнаруженным организмам принадлежит ключевая роль в морской экосистеме - в частности, от них напрямую зависит существование многих видов рыб.
Экспедиция Sea Rover, которая финансируется правительством Ирландии совместно с Европейским фондом морского дела и рыболовства (EMFF), работает в ирландских водах в течение последних трех недель. Ее целью является составление карт морского дна и реестра флоры и фауны.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
В США госпитализировали Деми Ловато
Мэй лично возглавила переговоры по Brexit
Точный гороскоп на среду
"Азерэнержи" о подаче электроэнергии в поселке Масазыр
Sabirabadda piyadanı avtomobil vurub
Мэй лично возглавила переговоры по Brexit
Azərbaycanın baytar həkimləri yeniliyə imza atdı - VİDEO
Turizmdə xidmətin keyfiyyəti artırılmalıdır - VİDEO
-
24 Июл. 04:00 12 414
-
24 Июл. 15:51 8 911
-
24 Июл. 10:25 8 321
-
24 Июл. 10:47 7 979
-
24 Июл. 14:34 7 748