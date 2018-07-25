Океанологи обнаружили новый вид кораллов у берегов Ирландии

Океанологи в результате глубоководных исследований, проводившихся в 400 км от западного побережья Ирландии, обнаружили новый вид кораллов. Об этом сообщил национальный телеканал RTE, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Специалисты не исключают, что речь идет о виде, который относится к подклассу восьмилучевых кораллов. "Эти места - рай для глубоководных исследований", - приводит телеканал слова океанолога Керри Хоуэлла. Он также сообщил, что были обнаружены крупные колонии редких для этих мест морских губок. "Такой подводный риф из морских губок я встречаю в первый раз за 20 лет работы в северной Атлантике", - сказал он. Образцы губок и кораллов, поднятые на борт, доставлены в Голуэй. В местных лабораториях, по данным СМИ, определят возможность их использования в медицине, в частности, для создания новых видов антибиотиков.

"Для того, чтобы сохранять богатое биоразнообразие океана и рационально использовать его ресурсы, мы должны иметь ясное представление о донной флоре и фауне", - пояснил Хоуэлл. Ученый назвал находки крупных колоний кораллов и губок "чрезвычайно важными". Пор его словам, обнаруженным организмам принадлежит ключевая роль в морской экосистеме - в частности, от них напрямую зависит существование многих видов рыб.

Экспедиция Sea Rover, которая финансируется правительством Ирландии совместно с Европейским фондом морского дела и рыболовства (EMFF), работает в ирландских водах в течение последних трех недель. Ее целью является составление карт морского дна и реестра флоры и фауны.

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