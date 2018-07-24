В Испании на пассажирском судне произошел пожар

Сильный пожар произошел на пассажирском судне в устье реки Ароуса (провинция Понтеведра, автономное сообщество Галисия), сообщает служба по чрезвычайным ситуациям Галисии.

На туристическом катамаране, который перевозил пассажиров в районе острова Ла Тоха и муниципалитета О-Грове, находились 48 человек, в том числе восемь детей и три члена экипажа, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости. Причины возгорания неизвестны, говорится в сообщении.

"Есть раненые в результате ожогов, но мы не можем сейчас назвать число. Все пассажиры и члены экипажа эвакуированы", - заявили РИА Новости в ведомстве. Пострадавшие доставлены в больницы, несколько человек в тяжелом состоянии.

Катамаран столкнулся с платформой для добычи мидий, после чего вспыхнул мощный пожар, добавили в службе.

На месте работает большое количество спасателей и пожарных. Сразу после возгорания часть людей прыгнули в воду, других сняли с горящего судна туристические и частные суда, которые находятся в районе. Есть раненые. Информации о погибших пока нет, отмечает служба.