В чемпионате Швейцарии по футболу был забит мяч с 70 метров - ВИДЕО

24 июля 2018 22:33

В чемпионате Швейцарии полузащитник "Лугано" Драган Михайлович отличился забитым мячом с 70 метров в ворота "Сьона", сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Встреча, проходившая в швейцарском Сьоне закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В начале матча Михайлович заметил, что голкипер соперника потерял ворота и вышел за пределы штрафной. Хавбек сиюсекундно наказал вратаря.

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В чемпионате Швейцарии по футболу был забит мяч с 70 метров

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