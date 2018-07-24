В чемпионате Швейцарии по футболу был забит мяч с 70 метров - ВИДЕО
24 июля 2018 22:33 155
В чемпионате Швейцарии полузащитник "Лугано" Драган Михайлович отличился забитым мячом с 70 метров в ворота "Сьона", сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Встреча, проходившая в швейцарском Сьоне закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В начале матча Михайлович заметил, что голкипер соперника потерял ворота и вышел за пределы штрафной. Хавбек сиюсекундно наказал вратаря.
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