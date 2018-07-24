Форвард сборной Франции выполнил обещание, данное перед стартом ЧМ-2018 - ФОТО

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру выполнил свое обещание, которое он дал перед начало чемпионата мира 2018 года. Француз утверждал, что побреется наголо, если его команда завоюет золотые медали. В финале ЧМ-2018 Франция обыграла Хорватию со счетом 4:2 и во второй раз в истории стала чемпионом мира, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Спустя неделю после финала Жиру появился на публике с новым имиджем. Фото футболист разместил на своей странице в Twitter.

Кстати, Жиру за весь ЧМ-2018 не нанес ни одного удара по воротам соперников. Хотя отыграл более 500 минут.