Сенаторы США анонсировали новый законопроект о санкциях против России

Двое американских сенаторов от Республиканской и Демократической партии Линдси Грэм и Боб Менендес объявили, что они представят двухпартийный законопроект о усилении санкций против России, которые будут нацелены на госдолг, а также энергетический и финансовый секторы, сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Также отмечается, что сенаторы Марко Рубио и Крис Ван Холлен настаивают на голосовании по отдельному законопроекту, который будет вводить санкции, в том числе по долговым сделкам, для стран, вмешивающихся в выборы.