Велогонщики пострадали из-за слезоточивого газа во время «Тур де Франс» - ФОТО

Во время 16-го этапа престижной веломногодневки "Тур де Франс" состоялась акция протеста. На 19-м километре маршрута велогонщики столкнулись с огромными стогами сена, которые перекрывали дорогу, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так свой протест выразили местные фермеры. Чтобы разогнать демонстрантов, полиции пришлось пускать слезоточивый газ. Однако из-за ветра пострадали прежде всего велогонщики во главе с лидером общего зачета британцем Герейнтом Томасом.

Спустя некоторое время гонки возобновились.