Велогонщики пострадали из-за слезоточивого газа во время «Тур де Франс» - ФОТО
24 июля 2018 23:41 153
Во время 16-го этапа престижной веломногодневки "Тур де Франс" состоялась акция протеста. На 19-м километре маршрута велогонщики столкнулись с огромными стогами сена, которые перекрывали дорогу, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Так свой протест выразили местные фермеры. Чтобы разогнать демонстрантов, полиции пришлось пускать слезоточивый газ. Однако из-за ветра пострадали прежде всего велогонщики во главе с лидером общего зачета британцем Герейнтом Томасом.
Спустя некоторое время гонки возобновились.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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