Аэропорт Ганновера приостановил работу из-за жары
25 июля 2018 00:08 120
Международный аэропорт Ганновера приостановил работу из-за повреждений на взлетно-посадочной полосе, вызванных аномально жаркой погодой. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении оператора аэропорта, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Из-за продолжающейся жары северная полоса получила повреждения. Одновременно в связи с ремонтными работами закрыта южная полоса", - отмечается в заявлении. "В этой связи аэропорт будет закрыт как минимум до среды, 06:00", - подчеркнул оператор.
Пассажирам рекомендуется узнавать заранее о статусе рейсов и сейчас отказаться от поездок в аэропорт.
Аэропорт Ганновера является девятым по значимости в Германии, это важный пересадочный авиаузел на севере ФРГ.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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