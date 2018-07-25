Сенат США объявил о серии слушаний по России

Председатель комитета по иностранным делам сената конгресса США Роберт Коркер заявил, что сенат Соединенный Штатов объявил о проведении ряда слушаний по России. Об этом сообщается на сайте депутата, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.r.

По его словам, слушания сената будут посвящены санкциям против России и "вызовам" со стороны Москвы.

Он также отметил, что серию слушаний совместно проведут комитет по иностранным делам и комитет по банковским делам сената США.

Ранее сообщалось, что двое американских сенаторов от республиканской и демократической партии Линдси Грэм и Боб Менендес объявили, что они представят двухпартийный законопроект о усилении санкций против России, которые будут нацелены на госдолг, а также энергетический и финансовый секторы.