В США госпитализировали Деми Ловато

В Лос-Анджелесе госпитализировали певицу Деми Ловато. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источник, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным портала, певица попала в больницу из-за передозировки героином.

Как отмечается, подробности о состоянии Ловато пока неизвестны.

При этом Ловата в течении многих лет боролась с злоупотреблением наркотических веществ.