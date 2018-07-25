В США госпитализировали Деми Ловато
25 июля 2018 00:17 169
В Лос-Анджелесе госпитализировали певицу Деми Ловато. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источник, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным портала, певица попала в больницу из-за передозировки героином.
Как отмечается, подробности о состоянии Ловато пока неизвестны.
При этом Ловата в течении многих лет боролась с злоупотреблением наркотических веществ.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
24 июля 22:47 185
Мэй лично возглавила переговоры по Brexit
24 июля 22:40 271
Сенаторы США анонсировали новый законопроект о санкциях против России
00:10
Точный гороскоп на среду
24 июля 23:33
"Азерэнержи" о подаче электроэнергии в поселке Масазыр
24 июля 23:28
Sabirabadda piyadanı avtomobil vurub
24 июля 22:47
Мэй лично возглавила переговоры по Brexit
24 июля 22:09
Azərbaycanın baytar həkimləri yeniliyə imza atdı - VİDEO
24 июля 22:08
Turizmdə xidmətin keyfiyyəti artırılmalıdır - VİDEO
-
24 Июл. 04:00 12 189
-
24 Июл. 15:51 8 828
-
24 Июл. 10:25 8 221
-
24 Июл. 10:47 7 891
-
24 Июл. 14:34 7 361