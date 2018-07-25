В США госпитализировали Деми Ловато

25 июля 2018 00:17

В Лос-Анджелесе госпитализировали певицу Деми Ловато. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источник, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным портала, певица попала в больницу из-за передозировки героином.

Как отмечается, подробности о состоянии Ловато пока неизвестны.

При этом Ловата в течении многих лет боролась с злоупотреблением наркотических веществ.

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