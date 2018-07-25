В России создают «самый вооруженный» корабль
25 июля 2018 07:11 119
В России разрабатывают новый эсминец класса "Шквал", который может стать кораблем с наибольшим количеством тяжелого вооружения. Об этом сообщает журнал Military Watch, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным издания, корабль будет оснащен модифицированными "морскими" вариантами зенитных ракетных комплексов С-500 и С-350, зенитно-ракетным комплексом "Редут", и ракетно-артиллерийским комплексом ближнего действия "Панцирь-М".
Также эсминец могут оснастить гиперзвуковыми ракетами, применяемыми в комплексе "Кинжал", гиперзвуковыми ракетами "Циркон" и крылатыми ракетами "Калибр".
Отмечается, что проект разрабатывается Северным конструкторским бюро с 2015 года, в эксплуатацию новый эсминец планируется ввести после 2020 года.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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