В России создают «самый вооруженный» корабль

В России разрабатывают новый эсминец класса "Шквал", который может стать кораблем с наибольшим количеством тяжелого вооружения. Об этом сообщает журнал Military Watch, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, корабль будет оснащен модифицированными "морскими" вариантами зенитных ракетных комплексов С-500 и С-350, зенитно-ракетным комплексом "Редут", и ракетно-артиллерийским комплексом ближнего действия "Панцирь-М".

Также эсминец могут оснастить гиперзвуковыми ракетами, применяемыми в комплексе "Кинжал", гиперзвуковыми ракетами "Циркон" и крылатыми ракетами "Калибр".

Отмечается, что проект разрабатывается Северным конструкторским бюро с 2015 года, в эксплуатацию новый эсминец планируется ввести после 2020 года.