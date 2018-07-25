В Индонезии родился ребенок с двумя лицами - ФОТО - ВИДЕО

В Индонезии родился ребенок с двумя лицами и парой мозгов, заключенных в одну голову, сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Мальчик по имени Гиман Эндика появился на свет в городе Батам. На данный момент ребенку исполнилось два месяца. У него одно тело, две руки и две ноги, но из-за того, что его брат-близнец не смог развиться в утробе матери, его голова оказалась деформированной.

Врачи отмечают, что такая патология встречается в одном из 250 тысяч случаев. Деформация головы и присутствие мозга и лица брата-близнеца подвергает жизнь ребенка опасности - в голове скапливается лишняя жидкость. Лечение, как ожидается, потребует операции по удалению одного из мозгов и лица, а также части черепа.

Мать Гилана рассказала, что не знала о патологии ребенка до родов, хотя трижды исправно делала УЗИ, но аппарат ничего не показал.

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