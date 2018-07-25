В Сальвадоре объявили тревогу из-за сильнейшей засухи

25 июля 2018 07:22

Власти Сальвадора объявили во вторник тревогу из-за сильнейшей засухи, обрушившейся на страну, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Объявлен "оранжевый" уровень тревоги в 12 департаментах и "красный" - в 143 муниципалитетах, пострадавших от потерь при производстве кукурузы из-за экстремальной метеорологической засухи, чтобы начать доставку гуманитарной помощи", - говорится в коммюнике генерального управления гражданской обороны Сальвадора.

По данным управления, засуха продолжается без перерыва уже 29 дней как минимум в 10 департаментах страны.

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