В Сальвадоре объявили тревогу из-за сильнейшей засухи
25 июля 2018 07:22 209
Власти Сальвадора объявили во вторник тревогу из-за сильнейшей засухи, обрушившейся на страну, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Объявлен "оранжевый" уровень тревоги в 12 департаментах и "красный" - в 143 муниципалитетах, пострадавших от потерь при производстве кукурузы из-за экстремальной метеорологической засухи, чтобы начать доставку гуманитарной помощи", - говорится в коммюнике генерального управления гражданской обороны Сальвадора.
По данным управления, засуха продолжается без перерыва уже 29 дней как минимум в 10 департаментах страны.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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