«Реал» потребовал у «Манчестер Юнайтед» €500 млн за своего игрока

"Манчестер Юнайтед" получил отказ от мадридского "Реала" в трансфере полузащитника Тони Крооса, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным Tuttosport, "красные дьяволы" сделали запрос в мадридский клуб по поводу возможной покупки Крооса. В ответ "сливочные" оповестили "МЮ", что не продадут своего хавбека менее чем за €500 млн.

В трансфере Крооса в "МЮ" был лично заинтересован главный тренер команды Жозе Моуринью.

28-летний немец выступает в составе "королевского клуба" с 2014 года.