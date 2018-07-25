В США мошенники присвоили Bitcoin инвесторов на полмиллиона долларов
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) оштрафовала компанию The Entrepreneurs Headquarters (TEH) на $1,9 млн за организацию мошеннической схемы. Фирму обвиняют в присвоении биткоинов на сумму почти $500 тысяч, пишет Mondovisione, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Согласно заявлению CFTC, с апреля 2017 года по январь 2018 года компания занималась сбором средств для инвестирования в различные продукты, включая бинарные опционы.
"Вместо того, чтобы конвертировать биткоин в валюту для инвестирования в бинарные опционы, как было обещано, ответчики незаконно присвоили средства своих клиентов. В ходе мошенничества по меньшей мере 120 человек понесли убытки на сумму $432 184", - говорится в заявлении CFTC.
CEO TEH Диллон Майкл Дин привлекал новых инвесторов в проект с помощью заявлений о большом опыте в сфере торговли и обещаний высокой прибыли.
CFTC также обвиняет Диллона Дина в том, что он не зарегистрировал компанию в качестве оператора товарного пула.
Помимо штрафа почти в $2 млн, CFTC обязала участников мошеннической схемы выплатить компенсацию пострадавшим и ввела постоянный запрет для команды компании на торговые операции в США.
Ранее на этой неделе основатель "фондовой" биткоин-биржи BitFunder Джон Монтролл признал себя виновным в мошенничестве с ценными бумагами и даче лжепоказаний следствию.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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