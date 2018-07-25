Нурмагомедов создаст лимитированную серию парфюма
25 июля 2018 07:41 202
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедоввыпустит лимитированную серию духов совместно с парфюмерным домом, сообщает ТАСС, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Об этом спортсмен написал в своем инстаграме.
"Хочу поделиться с вами новостью о том, что скоро в продажу поступят эксклюзивные духи "Хабиб Нурмагомедов". Этот парфюм я произвожу совместно с парфюмерным домом и французской фабрикой. Это будет лимитированный выпуск", - написал он.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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