Нурмагомедов создаст лимитированную серию парфюма

25 июля 2018 07:41

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедоввыпустит лимитированную серию духов совместно с парфюмерным домом, сообщает ТАСС, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Об этом спортсмен написал в своем инстаграме.

"Хочу поделиться с вами новостью о том, что скоро в продажу поступят эксклюзивные духи "Хабиб Нурмагомедов". Этот парфюм я произвожу совместно с парфюмерным домом и французской фабрикой. Это будет лимитированный выпуск", - написал он.

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