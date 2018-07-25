Нурмагомедов создаст лимитированную серию парфюма

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедоввыпустит лимитированную серию духов совместно с парфюмерным домом, сообщает ТАСС, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Об этом спортсмен написал в своем инстаграме.

"Хочу поделиться с вами новостью о том, что скоро в продажу поступят эксклюзивные духи "Хабиб Нурмагомедов". Этот парфюм я произвожу совместно с парфюмерным домом и французской фабрикой. Это будет лимитированный выпуск", - написал он.