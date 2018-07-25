Взрывы в столице Перу: пострадали 20 человек

25 июля 2018 07:45

В результате двух взрывов в больнице столицы Перу Лимы ранены 20 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент произошел в районе Сан-Исидра.

"В клинике произошло два взрыва: один - на парковке, второй - в лаборатории", - заявил представитель полиции Гастон Родригес.

Он отметил, что к этому могут быть причастны два человека, находящиеся в больнице в критическом состоянии. Изначально полиция рассматривала как основную версию взрыв газа, однако позднее были найдены рюкзак и пряжка, которая могла удерживать взрывное устройство.

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