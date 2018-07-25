Трамп предложил ЕС отказаться от пошлин

Президент США Дональд Трамп предложил Евросоюзу отказаться от всех пошлин и торговых барьеров. Об этом глава Соединенных Штатов написал в твиттере, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"И США, и ЕС отказываются от всех пошлин, барьеров и субсидий! Это, наконец, можно будет назвать свободным рынком и честной торговлей! Надеюсь, что они это сделают. Мы готовы, а они - нет!" - написал Трамп.

Он отметил, что завтра представители Евросоюза приедут в Вашингтон, чтобы обсудить условия торговых барьеров и пошлин.