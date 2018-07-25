Трамп предложил ЕС отказаться от пошлин
25 июля 2018 07:57 244
Президент США Дональд Трамп предложил Евросоюзу отказаться от всех пошлин и торговых барьеров. Об этом глава Соединенных Штатов написал в твиттере, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"И США, и ЕС отказываются от всех пошлин, барьеров и субсидий! Это, наконец, можно будет назвать свободным рынком и честной торговлей! Надеюсь, что они это сделают. Мы готовы, а они - нет!" - написал Трамп.
Он отметил, что завтра представители Евросоюза приедут в Вашингтон, чтобы обсудить условия торговых барьеров и пошлин.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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