Трамп предложил ЕС отказаться от пошлин

25 июля 2018 07:57

Президент США Дональд Трамп предложил Евросоюзу отказаться от всех пошлин и торговых барьеров. Об этом глава Соединенных Штатов написал в твиттере, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"И США, и ЕС отказываются от всех пошлин, барьеров и субсидий! Это, наконец, можно будет назвать свободным рынком и честной торговлей! Надеюсь, что они это сделают. Мы готовы, а они - нет!" - написал Трамп.

Он отметил, что завтра представители Евросоюза приедут в Вашингтон, чтобы обсудить условия торговых барьеров и пошлин.

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