Три экс-главы госдепа снялись в сериале "Мадам госсекретарь"

Трое бывших госсекретарей США Хиллари Клинтон, Мадлен Олбрайт и Колин Пауэлл приняли участие в съемках нового сезона американского сериала "Мадам госсекретарь", который выйдет на экраны осенью, сообщает портал Wrap, специализирующийся на новостях из Голливуда, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Бывшие руководители госдепартамента появятся в первом эпизоде нового сезона в роли самих себя. По сценарию, главная героиня сериала, госсекретарь Элизабет Маккорд (Теа Леони) обращается к ним за советом. Съемки с участием политиков прошли 11 июля. Эпизод будет показан на телеканале CBS 7 октября в 22 по местному времени.

"Мы очень рады, что трое бывших госсекретарей приняли участие в премьере нашего сезона. Для нас честь, что мы имели возможность обмениваться с ними идеями и взглядами, как в кадре, так и за его пределами", - сообщила продюсер сериала Барбара Холл.

Олбрайт, занимавшая пост госсекретаря США с 1997 по 2001 год, стала первой женщиной на этой должности. Пауэлл работал на этом посту с 2001 по 2005 год. Клинтон возглавляла госдепартамент с 2009 по 2013 год.