Расписание и результаты второго раунда квалификации Лиги чемпионов - ТАБЛИЦА

Сегодня стартует второй отборочный раунд Лиги чемпионов, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

ВТОРОЙ ОТБОРОЧНЫЙ РАУНД: РАСПИСАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Вторник, 24 июля

Путь чемпионов

17:00. "Астана" (Казахстан) - "Митьюлланд" (Дания) - 2:1

19:00. "Клуж" (Румыния) - Мальме" (Швеция) - 0:1

21:00. "Динамо" Загреб (Хорватия) - "Хапоэль" Беэр-Шева (Израиль) - 5:0

21:15. "Шкендия" (Македония) - "Шериф" (Молдова) - 1:0

21:30. "Црвена Звезда" (Сербия) - "Судува" (Литва) - 3:0

22:00. "Легия" (Польша) - "Спартак" Трнава (Словакия) - 0:2

Путь представителей лиг

20:30. ПАОК (Греция) - "Базель" (Швейцария) - 2:1

Среда, 25 июля

Путь чемпионов

20:00. "Лудогорец" (Болгария) - "Видеотон" (Венгрия)

20:00. "Кукес" (Албания) - "Карабах" (Азербайджан)

20:00. БАТЭ (Беларусь) - ХИК (Финляндия)

21:45. "Селтик" (Шотландия) - "Русенборг" (Норвегия)

Путь представителей лиг

21:30. "Аякс" (Голландия) - "Штурм" (Австрия)