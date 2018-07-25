Расписание и результаты второго раунда квалификации Лиги чемпионов - ТАБЛИЦА
Сегодня стартует второй отборочный раунд Лиги чемпионов, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
ВТОРОЙ ОТБОРОЧНЫЙ РАУНД: РАСПИСАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ
Вторник, 24 июля
Путь чемпионов
17:00. "Астана" (Казахстан) - "Митьюлланд" (Дания) - 2:1
19:00. "Клуж" (Румыния) - Мальме" (Швеция) - 0:1
21:00. "Динамо" Загреб (Хорватия) - "Хапоэль" Беэр-Шева (Израиль) - 5:0
21:15. "Шкендия" (Македония) - "Шериф" (Молдова) - 1:0
21:30. "Црвена Звезда" (Сербия) - "Судува" (Литва) - 3:0
22:00. "Легия" (Польша) - "Спартак" Трнава (Словакия) - 0:2
Путь представителей лиг
20:30. ПАОК (Греция) - "Базель" (Швейцария) - 2:1
Среда, 25 июля
Путь чемпионов
20:00. "Лудогорец" (Болгария) - "Видеотон" (Венгрия)
20:00. "Кукес" (Албания) - "Карабах" (Азербайджан)
20:00. БАТЭ (Беларусь) - ХИК (Финляндия)
21:45. "Селтик" (Шотландия) - "Русенборг" (Норвегия)
Путь представителей лиг
21:30. "Аякс" (Голландия) - "Штурм" (Австрия)Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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