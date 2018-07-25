Глава правящей в Грузии партии назвал возможных кандидатов в президенты

Председатель правящей в Грузии партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили перечислил рассматриваемые кандидатуры в президенты страны, среди которых он сам, некоторые министры и спецпредставитель премьера по урегулированию отношений с Россией Зураб Абашидзе. Об этом Иванишвили заявил в интервью грузинскому Первому каналу, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Это первое общение Иванишвили с прессой после его возвращения в политику.

Президентские выборы в Грузии пройдут осенью этого года. "Грузинская мечта" пока не называла своего кандидата в президенты, при этом в СМИ предполагают, что партия может выдвинуть кандидатуру экс-министра по делам беженцев Созара Субари, главу минздрава Давида Сергеенко, министра юстиции Теи Цулукиани, самого Иванишвили, министра инфраструктуры и регионального развития Майю Цкитишвили или поддержать кандидатуру независимого депутата, экс-главу МИД Саломе Зурабишвили.

"Зураб Абашидзе, Созар Субари, Сергеенко, обо мне тоже говорят, Тея Цулукиани. У нас есть еще много достойных кандидатов, которые действительно смогут победить в первом же туре. Искренне скажу вам, моя позиция, и я говорю, исходя из этой позиции, и с членами "Грузинской мечты", чтобы мы не называли кандидата от команды по элементарной причине - для быстрого, демократического развития страны будет лучше, чтобы мы поддержали достойного, независимого кандидата, если такого не будет, не поддерживать никого и пусть оппозиция делит этот институт", - заявил Иванишвили.

По его словам, как бедна экономика в стране, так беден и политический истеблишмент. Иванишвили отметил, что вся власть страны принадлежит его партии, что является не совсем приемлемым для Европы.

"Европе нравится многопартийность. К сожалению, бедна экономика, так беден и наш политический истеблишмент. Пусть ни у кого не будет иллюзии, что править должна "Грузинская мечта" и этот процесс должен продолжаться так. Конечно, как и экономике, так и этому процессу необходимо развитие и содействие. На этом фоне, для страны было бы интересным, чтобы "Грузинская мечта" не называла своего кандидата", - добавил он.