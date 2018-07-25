Число погибших при теракте в Сирии возросло до 100 - ОБНОВЛЕНО

16:36 По меньшей мере 100 человек погибли в среду в результате серии терактов в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

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Число погибших в серии терактов в городе Эс-Сувейда на юго-западе Сирии возросло до 50. Об этом сообщает al-Manar TV, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным местного минздрава, пострадавших при взрыве насчитывается не менее 78 человек.

Террористическую атаку совершил смертник, взорвавший себя на городском рынке в Эс-Сувейде. При этом сирийской армии удалось предотвратить еще две атаки террористов-смертников, принадлежащих группировке "Исламское государство". Военные ликвидировали их до того, как они привели в действие взрывное устройство.