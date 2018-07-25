Число погибших при теракте в Сирии возросло до 100 - ОБНОВЛЕНО
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14:06
Число погибших в серии терактов в городе Эс-Сувейда на юго-западе Сирии возросло до 50. Об этом сообщает al-Manar TV, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным местного минздрава, пострадавших при взрыве насчитывается не менее 78 человек.
Террористическую атаку совершил смертник, взорвавший себя на городском рынке в Эс-Сувейде. При этом сирийской армии удалось предотвратить еще две атаки террористов-смертников, принадлежащих группировке "Исламское государство". Военные ликвидировали их до того, как они привели в действие взрывное устройство.
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11:15
Жертвами теракта в городе Эс-Сувейда на юге Сирии стали 38 человек. Об этом сообщил РИА Новости источник в полиции, передает Day.Az.
Пострадали более 30 человек, добавил собеседник агентства.
Террорист-смертник в среду утром подорвал себя на рынке в городе Эс-Сувейда. Также сирийским военным удалось предотвратить еще две атаки группировки "Исламское государство", ликвидировав боевиков до того, как они привели в действие взрывное устройство. Кроме того, жители деревни Дума, которая находится недалеко от города, ликвидировали четверых террористов, которые попытались напасть на населенный пункт, передает сирийское агентство САНА.
Позднее губернатор провинции Эс-Сувейда Амир аль-Аши сообщил, что одного из смертников удалось задержать; двое других ликвидировали.
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