Число погибших при теракте в Сирии возросло до 100 - ОБНОВЛЕНО

25 июля 2018 16:36

16:36

По меньшей мере 100 человек погибли в среду в результате серии терактов в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии.

Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

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14:06

Число погибших в серии терактов в городе Эс-Сувейда на юго-западе Сирии возросло до 50. Об этом сообщает al-Manar TV, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным местного минздрава, пострадавших при взрыве насчитывается не менее 78 человек.

Террористическую атаку совершил смертник, взорвавший себя на городском рынке в Эс-Сувейде. При этом сирийской армии удалось предотвратить еще две атаки террористов-смертников, принадлежащих группировке "Исламское государство". Военные ликвидировали их до того, как они привели в действие взрывное устройство.

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11:15

Жертвами теракта в городе Эс-Сувейда на юге Сирии стали 38 человек. Об этом сообщил РИА Новости источник в полиции, передает Day.Az.

Пострадали более 30 человек, добавил собеседник агентства.

Террорист-смертник в среду утром подорвал себя на рынке в городе Эс-Сувейда. Также сирийским военным удалось предотвратить еще две атаки группировки "Исламское государство", ликвидировав боевиков до того, как они привели в действие взрывное устройство. Кроме того, жители деревни Дума, которая находится недалеко от города, ликвидировали четверых террористов, которые попытались напасть на населенный пункт, передает сирийское агентство САНА.

Позднее губернатор провинции Эс-Сувейда Амир аль-Аши сообщил, что одного из смертников удалось задержать; двое других ликвидировали.

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