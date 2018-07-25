В Турции капитан корабля выбросил пассажира за борт

25 июля 2018 11:31

В акватории Стамбула капитан корабля выбросил пассажира за борт. Об этом пишут в среду турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Инцидент произошёл вчера вечером.

Его причиной стало то, что пассажир выразил недовольство капитану в связи с громкой музыкой на корабле.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

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