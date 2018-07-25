В Турции капитан корабля выбросил пассажира за борт
25 июля 2018 11:31 121
В акватории Стамбула капитан корабля выбросил пассажира за борт. Об этом пишут в среду турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Инцидент произошёл вчера вечером.
Его причиной стало то, что пассажир выразил недовольство капитану в связи с громкой музыкой на корабле.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
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