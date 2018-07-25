В Турции капитан корабля выбросил пассажира за борт

В акватории Стамбула капитан корабля выбросил пассажира за борт. Об этом пишут в среду турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Инцидент произошёл вчера вечером.

Его причиной стало то, что пассажир выразил недовольство капитану в связи с громкой музыкой на корабле.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook