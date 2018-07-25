Момент крушения самолета в Подмосковье попал на видео - ВИДЕО

В распоряжении РЕН ТВ появились кадры крушения самолета Zlin 326 около подмосковного поселка Дракино. Катастрофа произошла 24 июля.

На кадрах видно, как судно разгоняется. Затем на большой скорости при исполнении фигуры пилотажа самолет резко начинает падать.

В результате ЧП погибли два человека: Виктор Бирюков и Игорь Турик. Последний был известным пилотом: он побеждал в многочисленных соревнованиях по аэробатике, а также был чемпионом мира на самолетах Як-52 в командных соревнованиях и бронзовым призером в многоборье.

Причины крушения устанавливаются.

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