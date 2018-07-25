В небе Китая были замечены НЛО - ВИДЕО

25 июля 2018 15:44

Жители Китая утверждали, что видели НЛО после того, как в небе Чунцина вспыхнули несколько таинственных огней. Странные яркие точки, казалось, двигались по одной линии, когда один исчез, а другой появился перед ней. Жуткие сцены были сняты в видео и распространены в социальных сетях. В то время как слухи о внеземной деятельности распространялись среди китайских пользователей сети, ведущий эксперт НЛО утверждал, что кадры могут быть "ракетой, приближающейся к атмосфере", передает Day.Az со ссылкой на Youtube.

Нажмите на видео для просмотра:
В небе Китая были замечены НЛО

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