Парламент Египта выразил доверие новому правительству

Парламент Египта на заседании в среду поддержал программу нового правительства страны во главе с Мустафой Мадбули и выразил ему доверие. Об этом сообщило египетское телевидение, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Депутаты заслушали доклад нового премьера и порекомендовали ему соблюдать оговоренные в программе сроки реализации, а также укладываться в бюджет.

Новое правительство было сформировано в Египте в июне после президентских выборов, в ходе которых Абдель Фаттах ас-Сиси был переизбран на новый срок. Египет в настоящее время проводит масштабную программу экономических реформ, которую новый кабинет министров намерен продолжать.

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