Звезда Instagram побоялась бегства своих слуг и прослыла рабовладелицей
Популярная бьюти-блогер Сондос Алкаттан (Sondos Alqattan) из Кувейта настроила против себя аудиторию, раскритиковав новые законы, улучшающие условия для работников из Филиппин. Читатели и правозащитники обвинили ее в поддержке рабовладельчества, пишет The Guardian.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, по новым законам, филиппинские мигранты могут брать один выходной в неделю и иметь при себе собственный паспорт. Отмечается, что ранее удостоверяющий личность документ нередко изымался нанимателем.
Алкаттан высказала мнение, что отпускать горничных четыре раза в месяц с паспортом в руках опасно и накладно для работодателя.
"Ваша прислуга что, может иметь при себе паспорт? Если они сбегут и вернутся в свою страну, кто вернет мне деньги? Я больше не хочу держать у себя филиппинских горничных", - заявила Алкаттан. Видео со словами девушки доступно на YouTube.
Первоначально блогер опубликовала видео в Instagram, однако после волны гневных комментариев и упреков в том, что Алкаттан не считается с правами людей, она удалила пост. Высказывание девушки раскритиковали правозащитники. В частности, адвокатская группа Migrante International заявила, что девушка возомнила себя рабовладелицей, и обвинила ее в отсталости взглядов. После этого в соцсетях стартовал хештег #StopSlavery ("Остановите рабство"), которым противники Алкаттан сопровождают свои посты.
Сондос Алкаттан - визажист. На ее профиль в Instagram подписаны более 2,3 миллиона пользователей.
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