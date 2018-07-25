Глава Ferrari умер сразу после выхода на пенсию

Бывший глава Fiat Chrysler Automobiles (владеет, в частности, брендами Ferrari, Jeep и Alfa Romeo) Серджио Маркьонне умер в цюрихской больнице от остановки сердца. Об этом сообщает BBC News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Смерть наступила всего через пять дней после ухода с поста гендиректора по состоянию здоровья.

Маркьонне поступил в больницу в конце июня. Ему предстояло перенести несложную операцию на плече, но во время нее он впал в кому. Позднее врачи обнаружили у 66-летнего итальянца опухоль в легком. Коллеги говорят, что вероятной причиной заболевания стало пристрастие к курению.

21 июля Маркьонне покинул пост гендиректора концерна Fiat Chrysler Automobiles (FCA), которым руководил с 2004 года. Тогда компания называлась просто Fiat. В 2009 году она выкупила пакет акций обанкротившегося американского производителя Chrysler, а в 2014-м получила полный контроль над ним. Также в состав холдинга входят бренды Ferrari, Jeep и Alfa Romeo.

За время правления Маркьонне значительно улучшил финансовое положение компании, выведя ее из убыточности. Ее капитализация выросла в десять раз. Гендиректор реструктурировал бизнес Fiat, в частности выделил в отдельную компанию Ferrari (принадлежавшую Fiat с 1980-х годов) и вывел ее на биржу.

Маркьонне известен тем, что работал по 12-14 часов в сутки без праздников и выходных и требовал от подчиненных того же. 21 июля на заседании совета директоров, на котором он был отправлен в отставку из-за болезни, его преемником был назначен глава Jeep Майк Мэнли. За последние годы он так же заработал репутацию менеджера, способного вернуть былую славу некогда легендарному бренду. При нем Jeep из убыточного подразделения Chrysler стал драйвером роста всего концерна.

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