Американец выиграл в лотерею полмиллиарда долларов

Житель штата Калифорния выиграл в лотерею полмиллиарда долларов. Сообщение об этом появилось на сайте лотереи Mega Millions, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Американец купил счастливый билет в одном из магазинов города Сан-Хосе. Все шесть цифр в нем совпали с выигрышной комбинацией "1 2 4 19 29 20" и принесли его обладателю 522 миллиона долларов.

Глава компании Mega Millions Гордон Меденица (Gordon Medenica) поздравил везунчика и отметил, что его выигрыш пятый по размеру за всю историю лотереи.

Еще восемь участников лотереи угадали пять из шести чисел, шестерым из них достанется приз в один миллион долларов, а двум - в три миллиона. Всего в розыгрыше оказалось 3,1 миллиона выигрышных билетов.

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