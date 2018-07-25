США ввели санкции за поставку электроники в Сирию

США добавили в санкционные списки восемь физических лиц и пять компаний за поставки электронного оборудования в Сирию, где оно якобы было использовано в программе разработки химического оружия, говорится в заявлении американского минфина, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Эти пять компаний и восемь человек являются ключевыми элементами широкой сети доставки электроники от имени Сирийского центра научных исследований - структуры, ответственной за разработку сирийского химического оружия", - говорится в сообщении.

В списке граждане Ливана и Сирии, а также один гражданин Китая. Среди компаний также ливанские, сирийские и одна китайская.