Взрыв на заводе в Кутаиси, есть пострадавшие

25 июля 2018 20:42

Пять человек пострадали в результате взрыва печи для плавки чугуна. ЧП произошло на территории завода в городе Кутаиси на западе Грузии, сообщает Sputnik Грузия.

Как пояснили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями, взрыв прогремел в среду днем на улице Автомшенебели, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным ведомства, в результате взрыва разрушилась конструкция завода и начался пожар. Пламя удалось потушить. С огнем боролись четыре пожарные бригады. Жизни пострадавших ничего не угрожает.


 

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az