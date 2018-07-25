В Киеве ливень подтопил здание суда

Ливень затопил помещение Соломенского суда в Киеве и повалил билборд и деревья, на местах работают спасатели, сообщается в среду на сайте Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В связи с осложнением погодных условий в столице, а именно: сильные ливни и шквалы, подразделения главного управления Госслужбы Украины по ЧС в Киеве задействованы для ликвидации последствий непогоды", - говорится в сообщении.

В частности, по данным ведомства, затоплено помещение Соломенского суда, спасатели откачивают воду, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

На одной из улиц упали два дерева, там завершены аварийные работы - спасатели освободили проезжую часть от поваленных деревьев. Кроме того, на проспекте Победы они убрали билборд, который упал на автомобиль.

Телеканал "112 Украина" сообщил, что также ливень затопил некоторые переходы возле метро в Киеве, а также улицы.