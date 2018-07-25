В Махачкале задержан заместитель мэра Курбан Курбанов

25 июля 2018 21:21

В Махачкале сотрудниками правоохранительных органов был задержан заместителя мэра, начальника управления архитектуры и градостроительства Курбан Курбанов, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, 33-летний чиновник задержан в рамках расследования уголовного дела в отношении экс-мэра Махачкалы Мусы Мусаева.

Следствие ведут следователи Главного следственного управления Следственного комитета России по СКФО.

Дело в отношении Мусаева было возбуждено в январе этого года руководителем управления СКР по Дагестану Сергеем Дубровиным. Мусаева подозревают в превышении полномочий с причинением тяжких последствий.

В феврале в отношении главного архитектора Махачкалы Магомедрасула Гитинова было возбуждено уголовное дело. Дело Гитинова было открыто на фоне отстранения от должности мэра Махачкалы Мусы Мусаева.

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