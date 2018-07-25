«Челси» построит на стадионе комнату для курения для главного тренера

Лондонский "Челси" оборудует на стадионе "Стэмфорд Бридж" комнату для курения специально для нового главного тренера столичного клуба Маурицио Сарри, сообщает "Sport24", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечают в The Mirror, в Великобритании более жестко следят за выполнением закона о запрете курения на стадионах, нежели в Италии, где Сарри часто курил во время матчей "Наполи".

"Челси" подписал контракт с 59-летним специалистом сроком на три года.