«Челси» построит на стадионе комнату для курения для главного тренера
25 июля 2018 21:33 191
Лондонский "Челси" оборудует на стадионе "Стэмфорд Бридж" комнату для курения специально для нового главного тренера столичного клуба Маурицио Сарри, сообщает "Sport24", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как отмечают в The Mirror, в Великобритании более жестко следят за выполнением закона о запрете курения на стадионах, нежели в Италии, где Сарри часто курил во время матчей "Наполи".
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