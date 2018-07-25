«Челси» построит на стадионе комнату для курения для главного тренера

25 июля 2018 21:33

Лондонский "Челси" оборудует на стадионе "Стэмфорд Бридж" комнату для курения специально для нового главного тренера столичного клуба Маурицио Сарри, сообщает "Sport24", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечают в The Mirror, в Великобритании более жестко следят за выполнением закона о запрете курения на стадионах, нежели в Италии, где Сарри часто курил во время матчей "Наполи".

"Челси" подписал контракт с 59-летним специалистом сроком на три года.

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